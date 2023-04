Soveratese conquista una famosa attrice e modella americana

C’è molto fermento in città per la notizia che si è diffusa in questi giorni ma che risale a circa un paio settimana fa di un cittadino di Soverato molto conosciuto che vive da diversi anni all’estero.

Quest’ultimo ha spesso fatto ritorno in città e fin qui niente di curioso, ma c’è una sorpresa questa volta. Secondo fonti attendibili e molto vicine al soveratese, quest’ultimo, ancora in città in questi giorni, non sarebbe tornato solo ma con una famosa attrice e modella americana.

La coppia è stata vista all’arrivo all’aeroporto di Lamezia Terme dove l’attrice e top model è stata riconosciuta da molte persone che hanno diffuso le foto sui social in cui appare anche il cittadino soveratese. A Soverato qualcuno ha notato queste immagini e ha cominciato ad indagare.

Effettivamente da fonti attendibili abbiamo scoperto che il cittadino di Soverato e l’attrice e modella americana si sono incontrati all’estero, dove hanno avuto una relazione sentimentale. Non è dato sapere se la coppia abbia intenzione di stabilirsi definitivamente in città o se si tratti solo di una visita temporanea, ma c’è chi sospetta che abbiano intenzione di trasferirsi definitivamente.

Considerato che già molte foto circolano sui social che riguardano l’arrivo all’aeroporto di Lamezia della coppia, abbiamo pensato di chiedere alla coppia di poterne pubblicare una scattata a Soverato.

La coppia non si è rifiutata ma non ha voluto rispondere al tormentone dei soveratesi in merito alla permanenza. Resteranno o non resteranno a Soverato? Per vedere la foto della splendida star americana con il “rubacuori” di Soverato clicca qui

Fabio Guarna – Soverato News