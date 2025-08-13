Soveratesi che criticano cinicamente Soverato!

Ogni buona notizia su Soverato, un video, un articolo che racconta il meglio della nostra terra, viene immediatamente travolta da commenti cinici, critiche al vetriolo e sarcasmo. Ma sapete chi colpisce più duro?

Noi. I soveratesi.

Parliamo di turismo come se fossimo esperti internazionali, anche se non abbiamo mai coordinato manco la raccolta differenziata in condominio. Puntualizziamo, sminuiamo, distruggiamo ogni barlume di entusiasmo.

E la conseguenza è che, invece di mostrare al mondo una città accogliente, luminosa, piena di potenziale, mettiamo in scena il peggior spettacolo, l’autodistruzione collettiva. Non è critica costruttiva, è un tirarsi sassi da soli, pronto a farci annegare. Niente di buono può nascere da una mentalità distruttiva. I problemi si risolvono dentro, tra noi, non sfoderando le lamentele quando il mondo ci guarda.

Hai una critica? Vai dal sindaco. Vai in consiglio comunale, scrivi sui giornali locali. Ma se continuiamo a sputare sulla nostra terra ogni volta che qualcuno prova a mostrare il suo lato migliore…

Soverato non affonda per colpa degli altri.

Sarà colpa nostra.

Difendetela. Oppure basta parole. Se dici “ti amo” a Soverato, fanne vedere i motivi. Se siete andati via perché non cambia niente e vi siete arresi allora lasciate in pace chi ci sta provando. E se avete idee, intuizioni o critiche bussate alle porte giuste, ma non sputtanate la vostra città in Mondovisione, perché i social ormai non sono nient’altro che questo!

Gabriele Francavilla