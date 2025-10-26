Soverato, 27 gradi e mare da favola: a fine ottobre sembra ancora estate

Autunno solo sul calendario: spiaggia affollata e turisti da tutta Italia per godersi l’estate ritardataria sullo Ionio

SOVERATO (CZ) – L’autunno non è ancora arrivato. A Soverato, la “Perla dello Ionio”, la colonnina di mercurio segna 27 gradi e la spiaggia si riempie come in piena stagione estiva. Ombrelloni aperti, teli stesi sulla sabbia e tanta voglia di mare: uno spettacolo che a fine ottobre sorprende e incanta.

Il cielo limpido e il mare trasparente regalano una giornata perfetta per chi ha deciso di concedersi un ultimo tuffo o semplicemente una passeggiata in riva.

Tra i bagnanti ci sono residenti e visitatori provenienti da fuori regione, attratti dalla promessa di uno “spicchio d’estate ritardataria”.

«Non capita spesso di vedere la spiaggia così piena a fine ottobre», raccontano alcuni residenti della cittadina jonica. E in effetti, tra risate, bambini che giocano e il profumo della salsedine, l’atmosfera è quella di un’estate infinita.

Con il clima sempre più mite nel Sud Italia, Soverato si conferma meta ideale anche in autunno, perfetta per chi cerca relax, sole e mare fuori stagione.