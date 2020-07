Soverato – Abusi edilizi ed inosservanza delle prescrizioni, sequestrata una discoteca

I carabinieri di Soverato hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di un nota discoteca sita nel soveratese, emesso dal gip di Catanzaro, su richiesta della locale Procura della Repubblica. Il provvedimento scaturisce da un’attività investigativa svolta dai militari, coordinati dal Procuratore della Repubblica, Nicola Gratteri, dal Procuratore Aggiunto, Giancarlo Novelli, e dal Sostituto Procuratore, Stefania Paparazzo.

Le indagini hanno avuto inizio nel 2019 a seguito della denuncia di un cittadino del comprensorio, in relazione a delle presunte violazioni della normativa urbanistica e paesaggistica inerenti l’area dove sorge il locale.

Secondo gli elementi raccolti, i responsabili della struttura, in estrema sintesi, avrebbero realizzato, in zona sismica e ad elevatissimo rischio idraulico, manufatti in calcestruzzo armato, fissati su struttura metallica e sottostanti gabbionate di pietrame, in assenza della preventiva autorizzazione dell’ufficio tecnico della regione Calabria e omettendo di darne comunicazione al comune competente.

Inoltre, in un periodo l’attività è stata esercitata senza la necessaria autorizzazione di pubblico spettacolo, rilasciata dalla Commissione di Vigilanza del comune di Soverato, ai sensi degli articoli 68 e 80 del T.U.L.P.S. (Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza).

Infine, in una circostanza, è stato consentito l’ingresso agli avventori in presenza di allerta meteo gialla diramata dalla protezione civile, violando così un’apposita ordinanza comunale. L’immobile, all’esito delle formalità di rito, è stato affidato a un custode giudiziario preventivamente individuato dall’autorità giudiziaria mandante.