Soverato accende il Ferragosto: il Leapmotor Vertical Summer Tour porta sulla spiaggia l’energia travolgente di Pizzulli e lo show esplosivo di Kawabonga!

Un viaggio lungo tutta la Penisola tra emozioni, musica, sport e divertimento. Settimana tappa a Soverato il 14 e 15 agosto: il più grande villaggio vacanze itinerante sbarca nelle più belle località balneari italiane insieme ai talent di Radio Deejay e a tantissime esperienze da vivere. Nella città calabrese arrivano gli show di Pizzulli e Kawabonga. La dichiarazione del Sindaco e del Vice Sindaco.

Fa tappa a Soverato (14-15 agosto, Lungomare Giovanni Paolo II) la quattordicesima edizione del Vertical Summer Tour, l’evento itinerante più atteso sulle spiagge italiane, con la grande novità di Leapmotor come “Title Partner”.

Nato da un’idea di Event’s Way, agenzia specializzata in marketing esperienziale ed eventi, Vertical rappresenta oggi l’appuntamento itinerante più riconoscibile dell’estate italiana. Con alle spalle diciassette edizioni invernali e una tappa urbana (32 edizioni in totale!), il progetto continua a evolversi portando sulle spiagge della Penisola un mix unico di intrattenimento, sport, musica e animazione.

Dopo il grande debutto a Bibione e le fantastiche tappe di Rimini, Civitanova Marche, Marina di Massa, Terracina e San Salvo, il Tour attraverserà l’Italia facendo tappa ancora a Marina di Ragusa e San Vito Lo Capo, coinvolgendo centinaia di migliaia di persone nelle località balneari più amate del Paese.

“Il Vertical Summer Tour, giunto alla sua quattordicesima edizione, si conferma come l’appuntamento estivo più atteso d’Italia, capace di unire sport, emozioni e musica in un grande villaggio vacanze itinerante.

La tappa di Soverato, il 14 e 15 agosto, sarà un’opportunità per tutti i partecipanti di immergersi in un’atmosfera di festa e divertimento. Siamo lieti di vedere come eventi di questo genere possano attrarre centinaia di migliaia di visitatori, promuovendo non solo il nostro territorio, ma anche uno stile di vita sano e attivo che incoraggia il coinvolgimento di giovani e famiglie.

Le attività previste, gli show dei talent di Radio Deejay e le numerose esperienze curate dai partner riflettono l’atteggiamento inclusivo e festoso che desideriamo per la nostra comunità.”, così Daniele Vacca, Sindaco di Soverato ed Emanuele Amoruso, Vice Sindaco di Soverato.

Anche nel 2026 il cuore pulsante dell’evento sarà il Maxi Village: oltre 3.000 metri quadrati affacciati sul mare, accessibili gratuitamente, dove vivere un intero fine settimana all’insegna del divertimento e della condivisione. Un grande spazio aperto pensato per accogliere famiglie, gruppi di amici, sportivi e turisti di ogni età.

L’esperienza proposta dal Vertical Summer Tour combina attività sportive sulla sabbia e in acqua, momenti di relax, animazione, musica e numerose iniziative curate dai partner del tour, il tutto accompagnato dall’inconfondibile energia e dalla colonna sonora estiva di Radio Deejay.

La giornata prende il via fin dalle ore del mattino con attività dedicate al benessere e al movimento, tra risveglio muscolare, fitness e appuntamenti pensati per iniziare la giornata con il giusto ritmo.

Con il passare delle ore il palco centrale diventa il vero punto di aggregazione del villaggio, animato da giochi, sfide, spettacoli, lezioni di ballo e coinvolgenti momenti di intrattenimento.

Nel pomeriggio l’atmosfera entra nel vivo con tornei e competizioni sportive, senza mai perdere la propria vocazione inclusiva: il programma è infatti studiato per offrire esperienze coinvolgenti e accessibili a pubblici, età e interessi differenti.

Leapmotor, casa automobilistica leader nella mobilità elettrica in Italia, sarà per la prima volta il Title Partner del Vertical Summer Tour, portando sulle spiagge italiane la propria visione di mobilità innovativa, accessibile e orientata al futuro attraverso un ricco programma di attività esperienziali pensate per coinvolgere il pubblico di ogni età.

Cuore della presenza del brand sarà la rinfrescante Leapmotor Lounge, un’area relax immersa nel villaggio dove i visitatori potranno concedersi una pausa tra una sfida e l’altra, scoprire il mondo Leapmotor e vivere da vicino l’atmosfera del Tour.

Accanto alla lounge sorgerà il coloratissimo stand, uno spazio dedicato al gioco e all’interazione che ospiterà due coinvolgenti attività. Con Leapmotor Blow Boost, i partecipanti si sfideranno in una gara all’ultima accelerazione, utilizzando pistole ad aria per spingere le proprie mini vetture lungo una pista dedicata. Con Leapmotor Sand Hole, invece, precisione e abilità saranno gli ingredienti principali di una divertente sfida sulla sabbia che metterà alla prova grandi e piccoli.

Grande attenzione sarà riservata anche alla possibilità di conoscere da vicino la gamma del marchio grazie all’area espositiva e ai test drive, che permetteranno al pubblico di sperimentare direttamente il piacere di guida e le tecnologie che caratterizzano i modelli Leapmotor.

I partecipanti avranno l’opportunità di provare la city car della gamma, la best seller T03 100% elettrica, la B10 REEV Hybrid e la C10 REEV Hybrid alimentate dall’innovativa tecnologia ibrida Range Extender e B05, la nuova compatta elettrica sportiva appena introdotta sul mercato.

Sarà proprio la nuova Leapmotor B05 la protagonista dell’estate 2026. Con una chiara vocazione sportiva, la compatta elettrica rappresenta un’evoluzione del brand grazie a design contemporaneo, tecnologie avanzate e soluzioni digitali di ultima generazione.

Pensata per un pubblico urbano giovane e dinamico, è l’auto elettrica ideale per chi cerca stile, connettività e comfort nella vita quotidiana.

A completare l’esperienza arriverà la spettacolare Leapmotor Beach Race, una competizione ispirata alle più celebri obstacle race e reinterpretata in chiave estiva. Un percorso sulla sabbia ricco di prove, ostacoli e sfide che vedrà i partecipanti confrontarsi in un mix di agilità, energia e divertimento, trasformando la spiaggia in un vero campo di gioco all’insegna dello spirito positivo che da sempre contraddistingue il Vertical Summer Tour.

Kinder Bueno Gelato sarà protagonista con uno stand immersivo pensato per offrire un’esperienza coinvolgente e autenticamente “irresistibile”. Al centro dell’area, una doppia postazione di sampling permetterà di degustare i due iconici coni Kinder Bueno e Kinder Bueno White: un cremoso gelato alla nocciola racchiuso in una cialda croccante, sormontato da un disco goloso alla nocciola con pepite al cacao.

Accanto al sampling, i visitatori potranno cimentarsi in un’attività ludica originale, provando a fare canestro all’interno di un maxi cono Kinder Bueno per vincere gadget esclusivi. L’esperienza sarà arricchita da una doppia postazione di tornei di biliardino, con sfide giornaliere e premi dedicati, oltre a competizioni di beach tennis con iscrizioni gestite direttamente nello stand.

Durante i weekend, momenti karaoke contribuiranno a creare un’atmosfera di leggerezza e divertimento condiviso. Questa presenza rafforza il legame con la community di consumatori Kinder Bueno, che riconoscono nel gelato la stessa identità dello snack. Kinder Bueno diventa così simbolo di convivialità, spensieratezza e “summer vibes”, consolidando il proprio ruolo come brand capace di accompagnare i momenti più leggeri e piacevoli dell’estate.