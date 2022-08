Soverato – Addio Marcello, storico titolare del chiosco di bibite sul lungomare

Alzi la mano chi, trovandosi a Soverato e passeggiando sul lungomare (diciamo waterfront per gli amanti dei nuovi nomi (sic !!)) non si sia fermato per una una bottiglietta d’acqua, una bibita, una birra, etc. da Marcello? Immaginiamo sia difficile trovare fra i lettori qualche mano alzata.

Marcello, aveva iniziato la sua attività commerciale di distribuzione di bibite quasi 50 anni fa, diciamo mezzo secolo che fa più effetto, con un camioncino sul lungomare della cittadina ionica e nel corso degli anni, la sua ditta, gestita dai familiari e che conta oggi su un chiosco e una struttura grande e attrezzata, è diventata un punto di riferimento per gli “assetati” turisti soveratesi e abitanti del luogo.

Marcello Commisso si è spento, i funerali si sono tenuti sabato 20 agosto 2022. Sui social diretti ai familiari è stato un tam tam di messaggi di cordoglio per la famiglia, in cui non sono mancati tanti ricordi delle storiche estati soveratesi in cui acquistare una birra da Marcello, spesso armato di megafono per comunicare con la moltitudine del popolo della notte, era e resta ancora una tappa obbligata.

Addio Marcello, “Non so dove vanno le persone quando scompaiono, ma so dove restano. (Antoine de Saint-Exupéry) … Ciao papà… – ha scritto il figlio Mimmo sui social per l’ultimo saluto”.

(f.g. – Soverato News)