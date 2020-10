Soverato aderisce alla campagna “Nastro Rosa — LILT for Women”

Il Sindaco Ernesto Alecci e l’assessore Francesco Matozzo, sentita la presidente della Lega Italiana per la lotta contro i tumori di Catanzaro, hanno deciso di aderire alla campagna “Nastro Rosa — LILT for Women”, volta a promuovere la prevenzione del tumore al seno e più in generale dei tumori femminili.

Pertanto, per tutto il mese di Ottobre e cioè per l’intera durata della campagna, il palazzo di città sarà illuminato di rosa; unitamente alle lettere che compongono il nome della città, ubicate nella villa comunale.

Un piccolo gesto simbolico a sostegno di una grande iniziativa che prevede visite e consulenze gratuite presso le strutture di prevenzione distribuite su tutto il territorio nazionale.