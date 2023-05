Soverato, al Liceo Salesiano la presidente nazionale Agesc Catia Zambon

Incontro per la formazione dei giovani e delle famiglie moderato da Roberta Ussia

“Radici antiche per il futuro”. Con questo titolo, il prossimo giovedì 4 maggio, alle ore 11:30, si terrà un importante appuntamento presso l’Opera Salesiana di Soverato, in Via G. Verdi n. 1, dedicato alla formazione dei giovani e delle famiglie. L’incontro, organizzato dal Comitato Agesc Soverato, vedrà la presenza di diverse personalità di rilievo nel campo dell’educazione e della cultura.

Tra gli ospiti presenti ci saranno il sindaco di Soverato, Daniele Vacca, per i saluti istituzionali, Domenico Madonna, Direttore dell’Opera Salesiana Soverato, Catia Zambon, Presidente nazionale Agesc (Associazione Genitori Scuole Cattoliche) e il prof. Ulderico Nisticò, storico. L’evento sarà introdotto e moderato dall’avvocato Roberta Ussia, Presidente del Comitato Agesc Soverato.

L’incontro è aperto a tutti e rappresenta un’opportunità per dare il proprio contributo allo sviluppo della scuola e alla formazione dei giovani, attraverso idee, prospettive e partecipazione attiva alle scelte.

In una recente dichiarazione, l’avvocato Roberta Ussia ha sottolineato l’importanza di essere presenti e di sostenere l’Istituto Salesiano di Soverato che ha sempre avuto la prerogativa di formare buoni cittadini e umanizzare luoghi scientifici e professioni. Ussia ha anche evidenziato la necessità di affrontare le sfide tecnologiche e sociali imposte dai tempi moderni, per garantire ai ragazzi un luogo di studio moderno e avanzato.

In vista dell’evento, dunque, l’avvocato Ussia ha lanciato un appello a tutte le famiglie, chiedendo il loro aiuto e la loro partecipazione per dare un segnale di compattezza ai giovani e affrontare insieme questo passaggio epocale, nel segno della fede cristiana.