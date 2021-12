Soverato – Al nastro di partenza l’Istituto Tecnico Superiore – Accademy ITS CADMO

Al nastro di partenza l’Istituto Tecnico Superiore – Accademy ITS CADMO: la nuova realtà del panorama formativo in Calabria.

Giovedì 9 dicembre 2021 alle ore 10:30 presso la sala del Teatro Comunale di Soverato, verrà inaugurato l’anno accademico dell’Istituto Tecnico Superiore.

Saranno presenti i 60 giovani selezionati per partecipare ai tre percorsi autorizzati dalla Regione Calabria:

-Tecnico Superiore CLOUD Specialist;

-Tecnico Superiore Security Specialist;

-Programmatore 4.0.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Ernesto Francesco Alecci, Socio Fondatore della Fondazione ITS Cadmo e del Dirigente della Scuola Capofila- l’ITT “G. Malafarina” di Soverato, Domenico Agazio Servello, seguiranno gli autorevoli interventi di Antonella Iunti-Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, di Aldo Ferrara-Presidente Unindustria Calabria, di Paolo Pugliese- Professore Associato UNICAL Cosenza e Socio Fondatore, di Giuseppina Princi- Vice Presidente Regione Calabria con delega alla Formazione e Istruzione e di Menotti Lucchetta- Dirigente Regione Calabria Settore Formazione Professionale, Alta Formazione. Concluderà l’evento Pasqualino Serra- Presidente Fondazione CADMO ITS.

Nel corso della manifestazione verranno effettuati dei collegamenti con importanti realtà aziendali che parteciperanno come partner alla realizzazione dei percorsi quali Comau, Schneider Electric e Gruppo Maggioli.

Un mix vincente tra teoria-pratica-stage in azienda che si attuerà tramite l’erogazione di percorsi gratuiti post diploma in “Tecnologie dell’informazione e della comunicazione”. Si tratta di un percorso formativo d’alta specializzazione della durata di 1800 ore che si strutturerà in 1200 ore in aula/laboratorio e 600 di stage in azienda.