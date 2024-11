Soverato, al via i lavori per la bretella di collegamento al polo ospedaliero

Il coordinamento di Forza Italia Soverato esprime soddisfazione

E’ tutto pronto, a breve inizieranno i lavori per la realizzazione della bretella di collegamento dalla SS106, che garantirà un accesso veloce e sicuro al polo ospedaliero soveratese anche per i mezzi provenienti da Catanzaro. Le macchine sono già state posizionate e nelle prossime ore inizieranno le operazioni di scavo e trivellazione.

Questa nuova arteria viaria si rivelerà cruciale per collegare la zona nord di Soverato alle strade ad alta percorrenza, ma avrà un’importanza ancora maggiore in caso di emergenza, migliorando la tempestività dei soccorsi grazie a un accesso più rapido al pronto soccorso.

Il progetto sviluppato è realizzato dall’Anas, è stato promosso e fortemente sostenuto dal Dr. Antonio Gallucci, al tempo Direttore Medico del Presidio Ospedaliero di Soverato ed oggi Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro.

Il coordinamento di Forza Italia di Soverato esprime grande soddisfazione per questo importante passo verso una sanità più efficiente e sicura per il territorio. Sarà necessario successivamente mettere in campo un ennesimo sforzo, realizzando una bretella in uscita che colleghi l’ospedale di Soverato con quello di Catanzaro (hub) e quello di Lamezia Terme (spoke), per migliorare ulteriormente il sistema sanitario e garantire un’assistenza tempestiva a tutti i cittadini della area ionica.