​Soverato, al via il bando “Una Casa per Tutti”: contributi fino a 3.600 euro per l’affitto

L’iniziativa, finanziata dal PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027, punta a sostenere le famiglie in difficoltà economica e a contrastare l’esclusione sociale nel territorio.

​SOVERATO – Un aiuto concreto per chi fatica a far quadrare i conti a fine mese, con l’obiettivo di garantire il diritto fondamentale all’abitare. Il Comune di Soverato, in qualità di capofila dell’Ambito Territoriale Sociale (ATS), ha ufficializzato l’avviso pubblico “Una Casa per Tutti”, una misura di welfare di prossimità destinata ai nuclei familiari che versano in condizioni di disagio economico.

​In cosa consiste l’agevolazione

​Il programma prevede l’erogazione di un contributo economico finalizzato al pagamento dei canoni di locazione. Si tratta di un supporto significativo che può arrivare fino a un massimo di 300,00 euro al mese, per una durata complessiva di 12 mesi (riferiti all’annualità 2026/2027).

​Nota importante: Sono previste maggiorazioni specifiche del contributo per i nuclei familiari che includono persone con disabilità, riconoscendo così il maggior carico assistenziale ed economico di queste situazioni.

​Chi può accedere al beneficio

​Il bando è rivolto ai nuclei familiari residenti nei comuni facenti parte dell’ATS di Soverato che siano in possesso dei requisiti di reddito e cittadinanza previsti dall’avviso ufficiale. L’iniziativa si inserisce nella cornice più ampia della Priorità 4INCL – “Una Calabria più inclusiva”, cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), mirata a promuovere l’integrazione sociale delle persone a rischio povertà, con un occhio di riguardo per gli indigenti e i minori.

​Come presentare la domanda

​Le istanze devono essere presentate improrogabilmente entro il 08/06/2026. I cittadini interessati hanno due modalità per partecipare:

​Consegna a mano: Presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Soverato o del proprio Comune di residenza.

​Tramite PEC: All’indirizzo ambito.territoriale@pec.comune.soverato.cz.it.

​Contatti e Informazioni

​Per chiarimenti sulla modulistica e sui requisiti tecnici, l’Ufficio di Piano dell’ATS di Soverato è a disposizione:

​Telefono: 0967 538253

​Email: ambitoterritoriale@pec.comune.soverato.cz.it

​Sito Web: Documentazione completa disponibile sul sito ufficiale del Comune di Soverato.

​”Un aiuto concreto per restare a casa, guardare al futuro”: questo lo slogan che accompagna l’iniziativa, un segnale di vicinanza delle istituzioni verso le fasce più fragili della popolazione calabrese.