Soverato, al via il censimento delle utenze idriche: al lavoro i tecnici per modernizzare la rete

L’intervento rientra nel progetto di ingegnerizzazione finanziato dalla Regione Calabria. Nessun costo per i residenti: l’amministrazione invita i cittadini a favorire l’accesso ai contatori.

​È ufficialmente entrato nel vivo a Soverato il censimento delle utenze idriche, un’operazione strategica finalizzata a mappare e ammodernare l’intero sistema di distribuzione dell’acqua sul territorio comunale. L’iniziativa, comunicata direttamente dall’Amministrazione comunale, si inserisce nel più ampio progetto di ingegnerizzazione delle reti finanziato e attuato dalla Regione Calabria.

​Come si svolgono i controlli

Le attività interesseranno progressivamente tutte le zone della città con l’obiettivo di aggiornare la banca dati del servizio idrico, associando in modo preciso ciascuna utenza al rispettivo contatore e alla rete di riferimento. Durante i sopralluoghi, i tecnici rilevatori provvederanno a:

​registrare l’esatta posizione e il numero di matricola del contatore;

​effettuare la lettura aggiornata dei consumi;

​raccogliere i dati identificativi dell’utenza, corredando la scheda con eventuale documentazione fotografica.

​Sicurezza e trasparenza: nessun costo per i cittadini

Dal Palazzo di Città arrivano precise rassicurazioni per tutelare i residenti ed evitare il rischio di raggiri. L’intera operazione è infatti completamente gratuita per l’utenza, poiché i costi sono interamente coperti dal finanziamento regionale: il personale addetto non è autorizzato a richiedere né a riscuotere alcun tipo di pagamento. Inoltre, tutte le verifiche vengono eseguite esclusivamente da operatori formalmente incaricati e muniti di apposito tesserino di riconoscimento.

​Per garantire la buona riuscita e la rapidità dell’intervento, il Comune di Soverato rivolge infine un appello alla collaborazione di tutta la cittadinanza, invitando i residenti ad agevolare l’accesso ai contatori e a fornire le informazioni necessarie al personale tecnico.