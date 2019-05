Soverato, al via il festival “Giovani Talenti” tra canto, danza, ospiti e sorprese

Inizia lunedì 3 il talent per bambini e ragazzi organizzato dall’Istituto Maria Ausiliatrice.

Meno cinque giorni all’appuntamento con il Festival che scopre le future star del canto, della danza e della musica tra i bambini e i giovani del territorio. Il 3 e 4 giugno prossimi apre il sipario il festival “Giovani (e piccoli) Talenti” targato Istituto Maria Ausiliatrice di Soverato (Cz).

Un evento unico in tutto il Sud Italia, a metà tra festival e talent, arrivato alla quinta edizione nella sezione 13-29 anni (terza edizione per i concorrenti più piccoli), sarà un’occasione unica e preziosa per i dieci artisti della categoria “giovani” e i dodici bambini della sezione “piccoli” per mostrare il proprio talento nelle tre categorie canto, danza e musica. E per sfidare gli altri in una competizione allegra e divertente, sul palco allestito per l’occasione nel piazzale dell’Istituto.

A partire dalle ore 20 in ciascuna delle due serate il pubblico assisterà a uno spettacolo di grande qualità. I ragazzi in gara hanno infatti superato le selezioni che si sono svolte nel mese di maggio e saranno ora sottoposti alla “graticola” della giuria d’onore, guidata anche quest’anno da Enzo De Carlo, patron del Cantagiro. Un compito non facile, come già dimostrato dalle precedenti edizioni, considerato il livello mediamente molto alto dei partecipanti. E tra gli special guest di quest’anno ci saranno proprio i vincitori del Festival GT degli anni scorsi, a raccontare la loro esperienza e come sia cambiata la loro carriera. Tra le altre novità dell’edizione 2019, anche la presenza di numerosi inediti da parte di giovani cantautori. Ai primi classificati sarà assegnato un trofeo realizzato dai Maestri orafi Michele Affidato (categoria giovani) e Lea Urzino (categoria piccoli), oltre che contatti e opportunità per avvicinarsi al mondo dello spettacolo e della musica da professionisti.

Anche quest’anno si attende una grande partecipazione del pubblico ormai affezionatissimo all’appuntamento di fine primavera. Nello spazio dell’evento saranno allestiti diversi punti di ristoro, nei quali degustare piatti e dolci della tradizione, tra i quali l’immancabile panino con salsiccia, preparati dai volontari della comunità educante Fma. A conclusione della manifestazione, martedì 4, saranno estratti i vincitori della lotteria con in palio premi come un tablet Samsung offerto da Eco Clean, un gioiello del Maestro Riverso, due biglietti per la Summer Arena di Soverato 2019, buoni spesa nei Supermercati Sinopoli e molti altri ancora.

Mesi di preparativi, molte sessioni di audizioni, settimane di prove e allestimenti per un appuntamento imperdibile, da vedere e ascoltare tutti insieme, come recita lo slogan della manifestazione “Insieme è tutta un’altra musica”.