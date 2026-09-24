Soverato, al via il nuovo anno oratoriano dell’oratorio salesiano San Domenico Savio

È tutto pronto all’oratorio Salesiano San Domenico Savio di Soverato per l’inaugurazione del nuovo Anno Oratoriano 2026/2027, in programma domenica 4 ottobre.

La giornata rappresenterà l’avvio ufficiale di un nuovo cammino educativo e pastorale che quest’anno sarà accompagnato dalla Proposta Pastorale Salesiana 2026/2027, dal titolo “Segni del Suo amore – Operosi nella carità”.

Si tratta del terzo e conclusivo passaggio del percorso triennale che ha avuto come riferimento le tre virtù teologali: dopo la speranza e la fede, quest’anno il cammino pone al centro la carità, intesa come un amore che non rimane soltanto un sentimento, ma diventa concreto e si traduce in azioni a beneficio degli altri.

Il tema richiama uno degli elementi centrali della tradizione salesiana: essere “segni e portatori dell’amore di Dio ai giovani”, attraverso una presenza educativa capace di trasformare l’amore in accoglienza, accompagnamento, attenzione e servizio.

Il programma della giornata prenderà il via alle 10:30 con la Santa Messa, durante la quale sarà conferito il mandato a catechisti, animatori e allenatori, chiamati a vivere il proprio servizio all’interno della comunità educativa dell’Oratorio.

Alle 11:30 seguirà la festa in cortile, aperta ai bambini e ai ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori: un momento di incontro e condivisione per ritrovarsi dopo la pausa estiva e iniziare insieme il nuovo anno.

La Proposta Pastorale di quest’anno pone inoltre particolare attenzione alla dimensione educativa della carità e alla riscoperta del Sistema Preventivo di don Bosco. Nel 2027 ricorreranno infatti i 150 anni dalla pubblicazione dello scritto Il sistema preventivo nell’educazione della gioventù, uno dei testi fondamentali del carisma salesiano.

L’appuntamento del 4 ottobre sarà quindi un’occasione per ripartire insieme, rafforzare il senso di comunità e dare inizio a un nuovo percorso fatto di formazione, amicizia, fede, gioco e servizio.

Nel corso della giornata sarà inoltre possibile iscriversi o rinnovare la propria iscrizione all’Oratorio, dando così ufficialmente il via alle attività del nuovo anno.

“Segni del Suo amore – Operosi nella carità” sarà dunque il filo conduttore di un anno chiamato a trasformare l’amore in gesti concreti e a fare dell’Oratorio, ancora una volta, un luogo di incontro, crescita e comunità.