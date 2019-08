Soverato, al via la campagna ambientale del Rotary “Clean Up”

Volontari in spiaggia per eliminare dalla sabbia e dal mare gli inquinanti mozziconi di sigaretta.

In questi giorni potrà capitarvi spesso di incontrare in spiaggia gruppi di volontari con maglietta e cappellino del Rotary. E’ iniziata, infatti, la campagna “Clean Up”. Un progetto di tutela ambientale che il Rotary Club e l’Interact di Soverato hanno fatto proprio con grande entusiasmo e convinzione. L’obiettivo concreto è quello di ripulire i nostri lidi dalle dannose cicche di sigaretta che costituiscono un grave danno per la salute e per il mare. A tale scopo vengono distribuiti, a centinaia tra i turisti, dei conetti posacenere lavabili e riciclabili.

I mozziconi sono un concentrato incredibile di agenti inquinanti. Come tali provocano danni serissimi all’intero ecosistema ed in particolare a fiumi e mari. I filtri delle sigarette sono fatti di acetato di cellulosa: una sostanza sintetica che impiega decenni a decomporsi. Assieme ad altri composti plastici, si dissolve nell’acqua ed entra nella catena alimentare. Attraverso il pesce, queste sostanze arrivano anche all’uomo.

Ma c’è anche un intento più generale da parte del Rotary di Soverato ed è quello di sensibilizzare sui temi dell’amore e del rispetto per la natura. “Basta un piccolo gesto per fare tanto” spiega il presidente del Club, Domenico Scopelliti. Gli fa eco Giulio Carchidi, giovanissima guida dell’Interact: “Il nostro impegno serve per cambiare in meglio il mondo in cui viviamo”. Valori e ideali che si declinano in una serie di iniziative sul territorio.

“Sono davvero poche le cause che hanno più conseguenze globali e di vasta portata della tutela ambientale – sottolinea Scopelliti, da poco insediato nella carica di presidente. – Dalle risposte al cambiamento climatico, che mette a rischio l’intero sistema alimentare, alla lotta all’inquinamento, proteggere il nostro ambiente è un compito davvero impegnativo e che ci coinvolge tutti, indistintamente. I Rotariani di Soverato e di tutto il mondo sono pronti alla sfida”.