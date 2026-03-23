Soverato al voto: affluenza finale al 58,16% per il Referendum

I dati definitivi della cittadina ionica mostrano una partecipazione superiore alla media nazionale. Al termine delle operazioni di voto, si contano 4.200 votanti su oltre 7.000 aventi diritto.

SOVERATO – Si sono chiuse ufficialmente alle ore 15:00 le urne per il Referendum Costituzionale nel Comune di Soverato. I dati definitivi confermano un trend di crescita costante durante le due giornate di votazione, portando l’affluenza finale a una percentuale significativa del 58,16%.

​L’andamento della partecipazione

​Il flusso dei cittadini verso le 10 sezioni del comune è stato monitorato costantemente attraverso quattro rilevazioni principali:

​Domenica ore 12:00: La giornata si era aperta con una partecipazione tiepida, fermandosi al 16,76%.

​Domenica ore 19:00: Nel pomeriggio si è registrata la spinta maggiore, con il dato che è più che raddoppiato raggiungendo il 39,66%.

Domenica ore 23:00: Alla chiusura della prima giornata, quasi un cittadino su due aveva già espresso il proprio voto (45,15%).

​Lunedì ore 15:00: La finestra finale del lunedì mattina ha permesso di aggiungere oltre 13 punti percentuali, fissando l’asticella definitiva al 58,16%.

I numeri in sintesi

​Secondo quanto comunicato dagli uffici elettorali del Comune, il corpo elettorale di Soverato era composto da 7.221 elettori. Di questi, si sono recati effettivamente alle urne 4.200 votanti.