Soverato al voto: affluenza finale al 58,16% per il Referendum

I dati definitivi della cittadina ionica mostrano una partecipazione superiore alla media nazionale. Al termine delle operazioni di voto, si contano 4.200 votanti su oltre 7.000 aventi diritto.
SOVERATO – Si sono chiuse ufficialmente alle ore 15:00 le urne per il Referendum Costituzionale nel Comune di Soverato. I dati definitivi confermano un trend di crescita costante durante le due giornate di votazione, portando l’affluenza finale a una percentuale significativa del 58,16%.
L’andamento della partecipazione
Il flusso dei cittadini verso le 10 sezioni del comune è stato monitorato costantemente attraverso quattro rilevazioni principali:
Domenica ore 12:00: La giornata si era aperta con una partecipazione tiepida, fermandosi al 16,76%.
Domenica ore 19:00: Nel pomeriggio si è registrata la spinta maggiore, con il dato che è più che raddoppiato raggiungendo il 39,66%.
Domenica ore 23:00: Alla chiusura della prima giornata, quasi un cittadino su due aveva già espresso il proprio voto (45,15%).
Lunedì ore 15:00: La finestra finale del lunedì mattina ha permesso di aggiungere oltre 13 punti percentuali, fissando l’asticella definitiva al 58,16%.
I numeri in sintesi
Secondo quanto comunicato dagli uffici elettorali del Comune, il corpo elettorale di Soverato era composto da 7.221 elettori. Di questi, si sono recati effettivamente alle urne 4.200 votanti.