Soverato – Alecci: “Più sicurezza con il tracciamento dei contagi!!”

“Nella giornata odierna, come stabilito nella COMMISSIONE COVID -19, ho deciso di emettere l’ordinanza n.2 che OBBLIGA i cittadini residenti e/o domiciliati a Soverato che hanno effettuato tamponi rapidi (antigenici) con risultato positivo al Covid – 19 ed i Laboratori di Analisi che hanno riscontrato nella loro attività casi positivi di informare il Sindaco e il Medico di Base/Pediatra di libera scelta per gli opportuni provvedimenti”. Lo comunica in un post su Facebook il sindaco di Soverato, Ernesto Alecci.