Soverato, alla “Cassiodoro” prosegue con successo il XXXII Anno Accademico: in cattedra la presentazione del libro di Filippo D’Andrea

Prosegue a pieno ritmo la ricca programmazione culturale della Libera Università Popolare della Terza Età e del Tempo Libero “Magno Aurelio Cassiodoro” di Soverato, inserita all’interno del XXXII Anno Accademico (2026/2027).

​Nel solco degli appuntamenti che animano la stagione, la Sala Consiliare “Bruno Manti” del Comune di Soverato ospiterà un nuovo e atteso momento letterario. Venerdì 13 novembre 2026, alle ore 18:00, la cittadinanza è infatti invitata a partecipare alla presentazione dell’opera di Filippo D’Andrea, dal titolo “Dal Sud del Sud. Per un ritorno all’uomo”.

​Dopo i precedenti e apprezzati incontri che hanno visto protagonista l’autore nel panorama culturale soveratese, l’appuntamento di venerdì si preannuncia come una tappa di profondo arricchimento per il sodalizio accademico. Ad approfondire i temi del volume interverranno il Prof. Alberto Scerbo dell’Università di Catanzaro, autore della prefazione, e Nella Fragale in qualità di grafeditore.

​L’evento conferma la vivacità degli “Incontri Culturali del Venerdì”, consolidando la rassegna come un punto di riferimento insostituibile per la promozione della cultura e la socialità sul territorio. La cittadinanza è invitata a partecipare.