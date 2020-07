Soverato – Amministrative 2020, confermata la candidatura a Sindaco di Ernesto Alecci

In occasione dell’approssimarsi delle elezioni amministrative, il Gruppo “Cambiamenti” dopo cinque anni di un intenso percorso amministrativo, ritiene di continuare a spendersi per il bene e lo sviluppo della Città. Non una ripartenza ma una prosecuzione alle tante attività messe in campo in questa esperienza di governo della Città.

Consapevoli dei tanti sacrifici che comporta amministrare la Città di Soverato, tutti i consiglieri comunali uscenti hanno dato la disponibilità a proseguire con la propria ricandidatura per contribuire al progetto politico futuro della Città, confermando la candidatura a Sindaco di Ernesto Alecci.

L’intento è quello sicuramente di aprire ad un confronto che possa tracciare le linee guida dedite alla preparazione di un programma necessario per individuare idee, soluzioni e priorità. Una visione di sviluppo ambiziosa, concreta e pragmatica.

Nei prossimi giorni seguirà un processo di ascolto delle diverse sensibilità della nostra città, non un mero atto formale, ma uno strumento di lavoro dinamico per il coinvolgimento di tutte le persone che si vogliono avvicinare alla vita politica della città di Soverato con un concreto contributo per la crescita del territorio.