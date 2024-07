Soverato, annullata la tradizionale Fiera di S. Anna

Con grande dispiacere, il Sindaco di Soverato, di concerto con il Sindacato di categoria ASCOM, ANA UGL E CONFCOMMERCIO, annuncia l’annullamento della tradizionale Fiera di Luglio. Questa decisione è stata presa per via delle poche adesioni degli operatori, a causa di Impegni Preesistenti, infatti, alcuni espositori avevano già preso impegni precedenti che coincidevano con le date della fiera, rendendo impossibile la loro partecipazione quest’anno.

Di fatto, tutto ciò, non permetterebbe lo svolgimento della manifestazione con il consueto livello di qualità e varietà che da sempre caratterizza questo evento.

La Fiera di Luglio è da sempre un appuntamento molto atteso dalla nostra comunità, un’occasione di incontro e di valorizzazione delle eccellenze locali e non.

Tuttavia, quest’anno il numero ridotto di partecipanti ci ha imposto di prendere questa difficile decisione per evitare un’esperienza che non rispecchierebbe le aspettative dei nostri concittadini e dei turisti.

Ringraziamo tutti coloro che hanno espresso interesse e ci scusiamo per eventuali disagi causati. Continueremo a lavorare con impegno per sostenere gli operatori del settore e per garantire che le prossime edizioni della Fiera possano svolgersi nel migliore dei modi.

Confidiamo nella comprensione di tutti e rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.