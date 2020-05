Soverato – Apertura cimitero domenica 10 maggio

Il Sindaco comunica che domenica 10 maggio 2020, in occasione della “festa della mamma”, il cimitero resterà aperto dalle ore 7:30 alle ore 12:00.

Al fine di limitare i contagi derivanti dalla diffusione del COVID-19 sarà obbligatorio osservare le seguenti disposizioni all’interno del cimitero:

– è vietata ogni forma di assembramento;

– è necessario rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro;

– è necessario indossare la mascherina per proteggere le vie respiratorie, qualora non si riesca a mantenere la distanza interpersonale di un metro;

– è necessario indossare i guanti se si entra in contatto con oggetti a disposizione dei visitatori (a titolo esemplificativo: maniglie dei lavandini, secchi, scale a castello mobili, ecc..).

Il custode, ravvisata la necessità, potrà contingentare gli ingressi.

Si auspica la massima collaborazione.

Il Sindaco

Ernesto Francesco Alecci