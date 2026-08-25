A Soverato arriva anche il Magna Graecia Experience: cinque serate per raccontare i grandi maestri del cinema italiano

Prosegue a Soverato la programmazione estiva dedicata al cinema. Dopo il successo dello Scolacium Doc Film Fest, la città si prepara ad accogliere dal 26 al 30 agosto, alle ore 19.30 in piazza Maria Ausiliatrice, il Magna Graecia Experience – Special Edition, la rassegna ideata da Gianvito e Alessandro Casadonte, che rinnova il proprio impegno nel creare occasioni di incontro, conoscenza e formazione intorno al mondo dell’audiovisivo.

Un progetto con una missione precisa: avvicinare le nuove generazioni alle professioni del cinema e della televisione, mostrando ciò che accade dietro lo schermo e raccontando come nasce e si costruisce un’opera cinematografica o televisiva.

Conoscere i diversi mestieri dell’audiovisivo significa infatti comprendere quanto siano importanti la formazione, la preparazione tecnica e l’utilizzo consapevole della creatività. Un patrimonio di conoscenze che può rappresentare anche una concreta opportunità per i giovani e uno stimolo alla crescita di una filiera professionale e produttiva sul territorio.

La Special Edition 2026 guarda in particolare ad alcuni grandi protagonisti della storia del cinema italiano, attraverso documentari, testimonianze e incontri con gli autori. Si parte mercoledì 26 agosto con Ciao Marcello. Mastroianni l’antidivo, docufilm di Fabrizio Corallo, dedicato al centenario della nascita di Marcello Mastroianni. La serata prevede l’incontro-dibattito con il regista. Giovedì 27 agosto sarà la volta di Muse e Dei, docufilm di Gianfrancesco Lazotti, ospite sul palco che racconterà il suo lavoro con le testimonianze di famose attrici del cinema italiano (tra cui Ornella Muti, Catherine Spaak e Fanny Ardant) sul rapporto con i grandi registi del passato come Antonioni, Risi e Scola.

La serata proporrà inoltre Il giovane Ettore Scola, docufilm di Salvatore Braca, dedicato agli anni della formazione e della giovinezza del grande maestro. Venerdì 28 agosto sarà protagonista Ugo Tognazzi con Tognazzi. La voglia matta di vivere, docufilm diretto da Ricky Tognazzi, che ne ripercorre non soltanto la straordinaria carriera cinematografica, ma anche la dimensione privata, le passioni e il ruolo di genitore.

Sabato 29 agosto spazio a Roberto Rossellini. Più di una vita, docufilm di Ilaria de Laurentiis, Raffaele Brunetti e Paolo Massara, vincitore del David di Donatello 2026 come miglior documentario. Sul palco sarà presente Alessandro Rossellini, coproduttore del film, per un talk sul grande regista e sulla sua eredità artistica.

La rassegna si chiuderà domenica 30 agosto con La commedia italiana… e poi…, una conversazione con Ricky Tognazzi, che ripercorrerà la propria carriera e l’eredità di una delle famiglie più amate del cinema italiano, soffermandosi anche sull’evoluzione della commedia nel nostro Paese.

“Questa Special Edition nasce dalla volontà di ricordare alcuni grandi maestri che hanno fatto la storia del cinema italiano e che continuano a essere fonte di ispirazione e di conoscenza per i giovani autori – sottolinea il direttore artistico Gianvito Casadonte –. Farlo a Soverato, nella terra dove sono cresciuto e a cui sono rimasto sempre legato, rappresenta uno stimolo in più per la comunità. Il cinema può essere cultura, memoria e intrattenimento, ma anche uno straordinario strumento di formazione e un’opportunità concreta per costruire nuove professionalità”.