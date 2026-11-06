Soverato, arrivano importanti novità sui tributi: prorogata al 1° marzo 2027 la rottamazione delle cartelle

C’è più tempo per i cittadini di Soverato per regolarizzare la propria posizione con l’ente comunale. L’amministrazione ha infatti annunciato la proroga ufficiale al 1° marzo 2027 del termine ultimo per presentare le domande di adesione alla rottamazione dei tributi e delle entrate comunali.
La misura offre un’opportunità significativa per famiglie e imprese che intendono mettersi in regola, beneficiando di un notevole sgravio economico grazie allo stralcio di sanzioni e interessi, secondo quanto stabilito dalle delibere dell’ente.
Quali debiti rientrano nella misura?
L’agevolazione copre una vasta gamma di pendenze tributarie e patrimoniali nei confronti del Comune. Nello specifico, è possibile rottamare i debiti relativi a:
IMU, TARI e TASI (imposte e tributi locali)
Servizio Idrico Integrato (bollette dell’acqua)
Canoni per l’occupazione del suolo pubblico
Sanzioni al Codice della Strada (multe)
Piani di rateizzazione flessibili in base agli importi
Uno degli aspetti centrali del provvedimento riguarda la possibilità di dilazionare il pagamento delle somme dovute, con piani di ammortamento modulati a seconda dell’entità del debito e acconti iniziali contenuti:
Fino a 1.000 €: 18 rate mensili (acconto del 10%)
Da 1.001 a 5.000 €: 30 rate mensili (acconto dell’8%)
Da 5.001 a 25.000 €: 48 rate mensili (acconto del 6%)
Da 25.001 a 100.000 €: 60 rate mensili (acconto del 4%)
Oltre 100.000 €: 72 rate mensili (acconto del 2%)
Come fare domanda e dove rivolgersi
I contribuenti interessati possono già consultare e scaricare la modulistica ufficiale direttamente sul sito internet istituzionale del Comune: www.comune.soverato.cz.it.
La domanda compilata potrà essere presentata a mano o trasmessa agli uffici competenti rivolgendosi direttamente presso:
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune
L’Ufficio Entrate comunali (gestito da C&C Srl)
La scadenza per la presentazione delle istanze è fissata, dunque, a lunedì 1° marzo 2027. Un arco temporale ampio che punta a favorire la massima adesione e a garantire un dialogo costruttivo tra cittadinanza e pubblica amministrazione sul fronte della riscossione.