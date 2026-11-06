Soverato, arrivano importanti novità sui tributi: prorogata al 1° marzo 2027 la rottamazione delle cartelle

C’è più tempo per i cittadini di Soverato per regolarizzare la propria posizione con l’ente comunale. L’amministrazione ha infatti annunciato la proroga ufficiale al 1° marzo 2027 del termine ultimo per presentare le domande di adesione alla rottamazione dei tributi e delle entrate comunali.

​La misura offre un’opportunità significativa per famiglie e imprese che intendono mettersi in regola, beneficiando di un notevole sgravio economico grazie allo stralcio di sanzioni e interessi, secondo quanto stabilito dalle delibere dell’ente.

​Quali debiti rientrano nella misura?

​L’agevolazione copre una vasta gamma di pendenze tributarie e patrimoniali nei confronti del Comune. Nello specifico, è possibile rottamare i debiti relativi a:

​IMU, TARI e TASI (imposte e tributi locali)

​Servizio Idrico Integrato (bollette dell’acqua)

​Canoni per l’occupazione del suolo pubblico

​Sanzioni al Codice della Strada (multe)

​Piani di rateizzazione flessibili in base agli importi

​Uno degli aspetti centrali del provvedimento riguarda la possibilità di dilazionare il pagamento delle somme dovute, con piani di ammortamento modulati a seconda dell’entità del debito e acconti iniziali contenuti:

​Fino a 1.000 €: 18 rate mensili (acconto del 10%)

​Da 1.001 a 5.000 €: 30 rate mensili (acconto dell’8%)

​Da 5.001 a 25.000 €: 48 rate mensili (acconto del 6%)

​Da 25.001 a 100.000 €: 60 rate mensili (acconto del 4%)

​Oltre 100.000 €: 72 rate mensili (acconto del 2%)

​Come fare domanda e dove rivolgersi

​I contribuenti interessati possono già consultare e scaricare la modulistica ufficiale direttamente sul sito internet istituzionale del Comune: www.comune.soverato.cz.it.

​La domanda compilata potrà essere presentata a mano o trasmessa agli uffici competenti rivolgendosi direttamente presso:

​L’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune

​L’Ufficio Entrate comunali (gestito da C&C Srl)

​La scadenza per la presentazione delle istanze è fissata, dunque, a lunedì 1° marzo 2027. Un arco temporale ampio che punta a favorire la massima adesione e a garantire un dialogo costruttivo tra cittadinanza e pubblica amministrazione sul fronte della riscossione.