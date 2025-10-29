Soverato, assedio acustico: La battaglia contro le “marmitte selvagge”

​I residenti esasperati denunciano il frastuono in pieno centro abitato, con valori che superano la soglia di tolleranza. L’appello alle istituzioni e alle Forze dell’Ordine per il ripristino della legalità e della quiete pubblica.

​Soverato – Un’onda di rumore molesto sta travolgendo la tranquillità del centro abitato di Soverato, in particolare a causa del fenomeno sempre più diffuso di motocicli e motorini con “marmitte selvagge” o manomesse, che emettono un frastuono ben al di sopra dei limiti consentiti.

​La situazione, come denunciato in una lettera formale indirizzata alle autorità competenti – tra cui il Sindaco, il Comando di Polizia Locale, Carabinieri e Procura della Repubblica – ha raggiunto “livelli preoccupanti”, sia per il numero di episodi che per i valori di decibel rilevati.

Secondo quanto riportato nella segnalazione, il rumore supererebbe abbondantemente la soglia dei 80 decibel (dB), limite spesso citato come indicativo di una quiete tollerabile in ambito urbano. Tali emissioni rappresenterebbero una violazione degli articoli del codice penale e del codice della strada relativi all’inquinamento acustico e alla rumorosità dei veicoli.

​Episodi quotidiani e l’amplificazione del problema

​I trasgressori, spesso, agireebbero indisturbati, in una percezione di “consuetudine” che ne incoraggia la condotta. La denuncia evidenzia come questo problema sia particolarmente acuto in alcune zone residenziali, come una via principale del paese, dove la conformazione della strada e la presenza di palazzi a più piani finiscono per “amplificare l’intensità dei rumori, con grande pregiudizio della tranquillità” degli abitanti.

​I cittadini lamentano la costante violazione delle norme che impongono l’uso di silenziatori a norma per evitare rumori molesti, e chiedono che qualsiasi tipo di rumore eccessivo proveniente dai motocicli sia considerato un’infrazione alla legge.

​Richiesta d’intervento immediato

​La richiesta dei residenti alle istituzioni è chiara: intervenire prontamente applicando le norme di legge non rispettate. L’appello è rivolto all’Amministrazione Comunale, al Comando della Polizia Locale e alla Polizia Stradale affinché si adoperino per risolvere un problema che, a detta dei segnalanti, è ormai “fuori controllo”.

​La gravità della situazione ha spinto l’autore della denuncia a riservarsi il diritto di informare la Procura della Repubblica di Catanzaro, affinché le autorità giudiziarie vengano rese edotte dei fatti, sottolineando l’urgenza di ripristinare la legalità e la vivibilità nel centro di Soverato.