Soverato, attivo il servizio di trasporto urbano e scolastico

“L’amministrazione comunale, con l’avvio del nuovo anno scolastico 2022/2023, sensibile alle esigenze dei cittadini, in particolare degli alunni, nei limiti delle possibilità e per garantire la tutela del diritto allo studio, ha deciso di migliorare il servizio di trasporto urbano e scolastico al fine di consentire agli studenti di Soverato Superiore di raggiungere le scuole della frazione marina”.

“Implementare il servizio di trasporto urbano rivolto al centro storico è un chiaro obbiettivo per soddisfare le fasce più deboli”.

“L’amministrazione in sinergia con la Responsabile dell’ufficio scolastico, ha avviato un lavoro, per definire al meglio le necessità degli studenti e delle famiglie che risiedono nel Centro storico e anche quest’anno ha inteso attivare il servizio al fine di dare sostegno e facilitare la frequenza degli alunni alle scuole e per concorrere all’effettiva attuazione del diritto allo studio”.

“L’amministrazione, inoltre rivolge un affettuoso augurio agli alunni e augura ai dirigenti scolastici, agli insegnanti a tutti quelli che collaborano a vario titolo nella scuola di svolgere il loro compito con serenità e determinazione per la crescita culturale degli alunni. Buon anno scolastico”. Lo rende noto sui social l’amministrazione comunale di Soverato.