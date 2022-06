Soverato: atto vandalico Vincenzo Cilurzo, la solidarietà del sindaco facente funzioni Daniele Vacca

A seguito dell’atto vandalico subìto dall’ex presidente del consiglio comunale di Soverato, il sindaco facente funzioni della città di Soverato Daniele Vacca esprime piena solidarietà da parte dell’amministrazione comunale.

“Esprimo solidarietà da parte mia e di tutta l’amministrazione comunale di Soverato- commenta il sindaco facente funzioni- per l’ignobile gesto subìto da Vincenzo Cilurzo, persona stimata e conosciuta nella nostra cittadina in cui ha ricoperto il ruolo di presidente del consiglio comunale negli anni scorsi a Soverato”.

“Rimango fiducioso che le forze dell’ordine possano far luce sui fatti accaduti, condannando in maniera ferma e decisa gesti che non appartengono alla nostra comunità e che minano la serenità dei tanti cittadini onesti soveratesi”.