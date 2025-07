Soverato, bagno di folla alla Flex Gym per Filippo Soavi

Successo travolgente tra selfie, autografi e ispirazione per l’evento Naturium

Un autentico bagno di folla ha accolto Filippo Soavi presso la Flex Gym di Soverato, trasformando l’incontro con il campione del bodybuilding in un evento memorabile per tutta la comunità sportiva calabrese. La palestra ha ospitato centinaia di appassionati giunti da ogni angolo della regione per incontrare dal vivo uno dei volti più seguiti del bodybuilding italiano.

Autografi, selfie, interviste e sorrisi: Soavi non si è risparmiato, accogliendo con entusiasmo ogni richiesta, ascoltando storie personali, offrendo consigli tecnici e motivazionali, e regalando un confronto umano che ha lasciato il segno.

Tra il pubblico, tantissimi giovani sportivi ma anche adulti e famiglie intere, a dimostrazione di un interesse trasversale che va oltre la disciplina agonistica.

“Non mi aspettavo un’accoglienza così calorosa. La Calabria ha un’energia speciale e oggi me lo avete dimostrato”, ha dichiarato Soavi visibilmente emozionato, mentre firmava le ultime foto ricordo.

L’evento, organizzato in collaborazione con Naturium – Cibo & Natura, ha ribadito l’importanza di coniugare attività fisica e alimentazione consapevole in un’ottica di benessere globale. La presenza di Giovanni Sgrò, fondatore di Naturium, ha aggiunto ulteriore valore all’iniziativa, sottolineando come “la salute sia il risultato di scelte quotidiane, fatte con consapevolezza, passione e cura di sé”.

Un successo pieno, che ha trasformato un semplice incontro in un momento di ispirazione collettiva. La Flex Gym si conferma ancora una volta un punto di riferimento per lo sport autentico, capace di unire e motivare, al di là di ogni etichetta o livello di esperienza.