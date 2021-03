Soverato, basta poco per ritrovare dignità e tornare a sorridere!

Anziani in difficoltà, famiglie in condizioni di indigenza, coppie in emergenza, disoccupati, senza fissa dimora e pensionati sociali: c’è un’Associazione nata apposta per aiutare le persone che hanno smesso di curarsi.

Non solo clochard e migranti ma anche famiglie ed anziani, bambini, giovani senza lavoro.

Un esercito di poveri che non può permettersi le cure mediche e che si vede così costretto a rinunciarvi.

E’ a tali categorie di soggetti economicamente svantaggiati che la Care To Smile di Soverato rivolge la propria attenzione offrendo prestazioni mediche ed odontoiatriche totalmente gratuite.

Care To Smile Onlus Calabria crede infatti che sia un dovere etico di ognuno di noi darsi da fare per andare incontro a chi è meno fortunato e vive una situazione di disagio e difficoltà contribuendo così a dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 32 della Costituzione per cui la Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Forte dell’esperienza maturata sul campo dai suoi fondatori, l’Associazione vive di libere donazioni ed è alla costante ricerca di partnerships con i professionisti e le strutture calabresi che -sposando i fini solidaristici della ONLUS- intendano mettere a disposizione la propria struttura e le proprie risorse per aiutare chi ha più bisogno.

Regaliamo un sorriso a chi lo ha perso!

Il dott. Emanuele Candido, odontoiatra di professione e Presidente dell’Associazione Care To Smile Onlus di Soverato, di seguito ci spiega i termini dell’iniziativa solidale:

“Buongiorno,

sono il dott. Emanuele Candido, odontoiatra di professione, e sono il Presidente dell’Associazione CARE TO SMILE ONLUS di Soverato.

Ho compiuto i miei studi fuori Regione per rientrare in Calabria solo due anni fa.

In questi due anni dal mio rientro ho potuto constatare personalmente le difficoltà economiche e le carenze logistico/strutturali che i cittadini calabresi sono costretti quotidianamente ad affrontare. Tutto questo mi ha motivato costantemente facendo maturare in me il desiderio di dare una risposta concreta a queste esigenze.

Fu così che decisi di avvicinarmi a delle realtà che offrissero forme di assistenza ai miei conterranei: mi imbattei quindi nell’Associazione Care To Smile Calabria.

Nel presentare il nostro progetto, pertanto, mi sembra opportuno partire dall’inizio. L’Associazione nasce prima del mio arrivo in Calabria, nel 2016, con lo scopo e la finalità di offrire ed erogare, in regime di volontariato e quindi in modo totalmente gratuito, prestazioni mediche ed odontoiatriche in favore di soggetti economicamente svantaggiati che non abbiano, per difficoltà di tipo economico, la possibilità di affidarsi alle cure delle strutture già presenti sul territorio.

Essa opera attraverso la raccolta di fondi e libere donazioni e garantisce quindi prestazioni medico-sanitarie ed odontoiatriche in forma totalmente gratuita nei confronti di quei cittadini che versano in condizioni di disagio economico.

E’ aperta a qualunque professionista abbia intenzione di “mettere a disposizione” la propria struttura o comunque la propria opera professionale per perseguire il fine di solidarietà sociale e socio-sanitaria di cui la CARE TO SMILE ONLUS si fa -appunto- promotrice.

Siamo infatti alla costante ricerca di partnerships con le strutture medico-sanitarie ed odontoiatriche del territorio calabrese che intendano condividere la nostra mission e si prestino ad accogliere i soggetti economicamente svantaggiati che, dietro esplicita richiesta, via via selezioniamo.