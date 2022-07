Soverato, bollette acqua aumentate cospicuamente e senza alcuna informazione ai cittadini

In questi giorni stiamo ricevendo le bollette per il pagamento dell’acqua e constatiamo che le aliquote da 3 sono diventate 5, con sparizione dell’aliquota “45” e comparsa della “75”. Mica poco! Nelle due foto, la differenza delle due utenze con i costi unitari.

Ovviamente quanto sopra si concretizza in notevole aumento sia per le 5 aliquote penalizzanti che sostituiscono le 3 precedenti, sia per la maggiorazione secca del prezzo al Metro Cubo, e cioè: da 0,69-0,85 a 0,75 -0,88-0, 94

Dedicato (anche) ai simpaticoni della notte che a #ilfracassodisoverato insultano i residenti sommersi dal frastuono con “Via gli anziani da Soverato”, “Soverato è mantenuta dai ragazzi”, convinti (e blanditi) appunto che la Città la mantengono loro con le ubriacature della notte! Sindaco Daniele Vacca e vicesindaco Emanuele Amoruso #corriamo dove?

Lucia Talarico (Facebook)