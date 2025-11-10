Soverato Borgo in Festa per San Martino: Sapori Tradizionali e Allegria!

La comunità di Soverato Borgo si prepara a festeggiare la tradizionale Festa di San Martino con un evento all’insegna dei sapori tipici, della musica e del calore comunitario.

L’iniziativa, promossa dall’associazione L’Amici da Curva e Don Geniu in collaborazione con il Comune di Soverato, si terrà Sabato 15 Novembre a partire dalle ore 19:00 in Piazza Toselli, nel cuore di Soverato Borgo.

​I cittadini e i visitatori sono invitati a prendere parte a una serata di festa e convivialità per onorare la ricorrenza di San Martino. Il momento clou della manifestazione sarà la degustazione gratuita di prodotti tipici locali che richiamano la tradizione autunnale e la festa del vino novello.

In particolare, il menu della serata prevede:

​Castagne: Immancabili protagoniste della stagione.

​Murineddi: Dolci tipici locali.

​Crustuli: Altri dolci tradizionali.

La degustazione sarà offerta fino ad esaurimento scorte, per cui è consigliato non mancare all’appuntamento.

Gli organizzatori sottolineano che questa è una splendida occasione per trascorrere insieme una serata all’insegna dell’allegria, della musica e, soprattutto, per riscoprire e vivere il calore della Comunità di Soverato Borgo.