Soverato Borgo si veste a festa: tutto pronto per la tradizionale “Festa di San Martino”

Tradizione, convivialità e sapori d’autunno sono gli ingredienti principali della Festa di San Martino, in programma domenica 15 novembre (dalle ore 19:00) presso il Teatro del Borgo a Soverato Borgo. Un appuntamento imperdibile per riscoprire il calore della comunità e le radici folkloristiche del territorio.

​L’evento è organizzato dall’associazione “L’Amici da Curva e Don Geniu” in collaborazione con il Comune di Soverato, la Pro Loco Soverato, l’associazione “Del Borgo” e l’associazione musicale “U. Pacicca” Città di Soverato, oltre al supporto del sodalizio Il Corsaro Blu. Una forte sinergia tra le realtà locali per offrire una serata di festa all’insegna della spensieratezza.

​Il Programma della Serata

​I festeggiamenti prenderanno il via alle ore 19:00 con l’apertura ufficiale e l’accoglienza dei partecipanti. A fare da colonna sonora a questo primo momento saranno le note di una mini formazione bandistica, pensata appositamente per ricreare l’atmosfera autentica delle feste popolari di un tempo.

​Il cuore pulsante della serata sarà naturalmente dedicato ai sapori tipici della tradizione autunnale e contadina: non mancheranno il vino novello, i prodotti tipici locali e le specialità del periodo da gustare insieme in allegria.

​La festa entrerà poi nel vivo alle ore 21:30, quando sul palco salirà la Compagnia dei Sognattori, che intratterrà il pubblico con uno spettacolo all’insegna del divertimento e della cultura teatrale.

​Degustazione gratuita per tutti

​Per suggellare lo spirito di condivisione che caratterizza la ricorrenza di San Martino, l’organizzazione ha previsto una degustazione gratuita di prodotti tipici locali (fino a esaurimento scorte). I partecipanti potranno così assaggiare prelibatezze della tradizione gastronomica calabrese quali:

​Castagne

​Muruneddi

​Zippuli

​Crustuli

​L’invito è aperto a tutta la cittadinanza e ai visitatori che vorranno trascorrere una serata all’insegna del buon cibo, della musica e della compagnia nel suggestivo scenario di Soverato Borgo.