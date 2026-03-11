Soverato capitale della longevità: il 13 marzo check-up gratuiti sul lungomare

Venerdì 13 marzo il Lungomare e la Villa Comunale di Soverato ospiteranno il Longevity Check-up, un’importante iniziativa di promozione della salute e prevenzione rivolta alla popolazione, organizzata dal Centro di Medicina dell’Invecchiamento e Longevità del Policlinico Universitario Agostino Gemelli in collaborazione con altre importanti istituzioni accademiche.

Dalle ore 10:00 alle 16:00, i partecipanti potranno sottoporsi a una valutazione e misurazione dei 7 fattori di rischio cardiovascolare, a cura di esperti medici del Policlinico Universitario Agostino Gemelli, dell’Università Federico II di Napoli e dell’Università Magna Graecia di Catanzaro.

Questa è un’occasione imperdibile per ricevere informazioni vitali sulla propria salute e per adottare stili di vita più sani.

Il Longevity Check-up non si limiterà solo alla valutazione medica; dalle 12:00 alle 15:00, saranno proposte diverse attività sportive e di benessere, tra cui Pilates, Tai Chi, riscaldamento guidato e una camminata lungo il lungomare.

Queste attività saranno condotte da istruttori esperti e sono pensate per favorire un approccio olistico alla salute, unendo esercizio fisico e momenti di relax.

Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare a questa giornata dedicata alla salute, un’importante opportunità per apprendere come prendersi cura di sé e per vivere una vita più lunga e sana. La prevenzione è la chiave per una longevità attiva e felice!

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il +39 346 750 2385