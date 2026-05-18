Soverato celebra Corrado Alvaro: Proiezione speciale di “Donne senza nome”

Proseguono gli appuntamenti della Libera Università Popolare della Terza Età e del Tempo Libero “Magno Aurelio Cassiodoro”, che per il suo XXXI Anno Accademico continua a offrire spunti di alta riflessione culturale alla cittadinanza.

Il prossimo evento, inserito nel prestigioso ciclo degli “Incontri Culturali del Venerdì”, si terrà il 22 maggio 2026 presso la Sala Consiliare “Bruno Manti” del Comune di Soverato.

​Le “Iniziative Alvariane” (1956-2026)

​L’incontro si colloca all’interno delle celebrazioni per le Iniziative Alvariane, un percorso che commemora il settantesimo anniversario della scomparsa di uno dei giganti della letteratura e del pensiero del Novecento italiano: Corrado Alvaro.

L’iniziativa mira a riscoprire la poliedricità dell’autore calabrese, capace di spaziare dalla narrativa alla saggistica, fino alla collaborazione con il grande cinema.

​Il Cinema d’autore: “Donne senza nome”

​Il fulcro della serata sarà la presentazione e l’analisi del film “Donne senza nome” (1950). L’opera, diretta dal regista ungherese Gèza von Radvànyi, vanta una sceneggiatura firmata proprio da Corrado Alvaro.

​Il film è una pellicola di forte impatto sociale e umano, che esplora le drammatiche condizioni delle donne rifugiate in un campo di prigionia nel secondo dopoguerra. Un cast internazionale d’eccezione, tra cui spiccano nomi come Simone Simon, Vivi Gioi, Valentina Cortese e Gino Cervi, dà volto a una storia di disperazione e solidarietà che conserva intatta la sua attualità.

​Gli Ospiti e la Partecipazione

​A guidare il pubblico nella comprensione dell’opera e del legame tra Alvaro e la settima arte sarà Eugenio Attanasio, rappresentante della Cineteca della Calabria, esperto e profondo conoscitore della storia del cinema regionale e nazionale.

​L’appuntamento è fissato per:

​Data: Venerdì 22 Maggio 2026

​Orario: Ore 18.00

​Luogo: Sala Consiliare “Bruno Manti”, Soverato

​L’invito è esteso a tutta la cittadinanza, invitata a partecipare a un momento di condivisione culturale che unisce memoria storica, letteratura e grande cinema d’autore.