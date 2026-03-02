​Soverato celebra la cultura: Filippo D’Andrea presenta “Quanto cielo è passato”

Prosegue con successo il XXXI Anno Accademico della Libera Università Popolare della Terza Età e del Tempo Libero “Magno Aurelio Cassiodoro”.

Il prossimo appuntamento degli storici “Incontri Culturali del Venerdì” si preannuncia come un momento di profonda riflessione filosofica e letteraria per l’intera cittadinanza.

Venerdì 6 marzo 2026, alle ore 18:00, la Sala Consiliare “Bruno Manti” del Comune di Soverato ospiterà la presentazione dell’ultima fatica letteraria di Filippo D’Andrea, dal titolo:

​“Quanto cielo è passato. Spirito e Intelletto”

Un dialogo tra spirito e intelletto

​L’opera di D’Andrea si inserisce nel solco della ricerca interiore, esplorando il binomio tra la dimensione spirituale e quella razionale dell’uomo. L’evento non sarà solo una semplice presentazione, ma un percorso multidisciplinare che intreccerà parola, analisi editoriale e musica.

Il programma della serata prevede:

​Analisi editoriale: L’intervento di Nella Fragale (Graficheditore), che approfondirà le scelte editoriali e il valore del testo nel panorama contemporaneo.

​Reading letterario: Momenti di lettura scelti a cura di Gianna Talarico, per permettere al pubblico di immergersi direttamente nelle pagine del libro.

​Cornice musicale: L’incontro sarà impreziosito dagli intermezzi musicali del cantante Gianfranco Urbano, che accompagnerà la riflessione con la sua voce.

​Un presidio di cultura per il territorio

​L’iniziativa, patrocinata dalla Città di Soverato, conferma il ruolo centrale della Libera Università “Cassiodoro” come motore di aggregazione e stimolo intellettuale per la comunità.

Come sottolineato nella locandina, l’invito è esteso a tutta la cittadinanza, segno di una cultura che vuole essere aperta, partecipata e accessibile a tutte le generazioni.

L’appuntamento è dunque per venerdì pomeriggio, in un’occasione che promette di elevare lo sguardo verso quel “cielo” citato nel titolo, sospeso tra il rigore dell’intelletto e la vastità dello spirito.