​Soverato celebra la cultura: Filippo D’Andrea presenta “Quanto cielo è passato”

Prosegue con successo il XXXI Anno Accademico della Libera Università Popolare della Terza Età e del Tempo Libero “Magno Aurelio Cassiodoro”.
Il prossimo appuntamento degli storici “Incontri Culturali del Venerdì” si preannuncia come un momento di profonda riflessione filosofica e letteraria per l’intera cittadinanza.
Venerdì 6 marzo 2026, alle ore 18:00, la Sala Consiliare “Bruno Manti” del Comune di Soverato ospiterà la presentazione dell’ultima fatica letteraria di Filippo D’Andrea, dal titolo:
“Quanto cielo è passato. Spirito e Intelletto”
Un dialogo tra spirito e intelletto
L’opera di D’Andrea si inserisce nel solco della ricerca interiore, esplorando il binomio tra la dimensione spirituale e quella razionale dell’uomo. L’evento non sarà solo una semplice presentazione, ma un percorso multidisciplinare che intreccerà parola, analisi editoriale e musica.
Il programma della serata prevede:
Analisi editoriale: L’intervento di Nella Fragale (Graficheditore), che approfondirà le scelte editoriali e il valore del testo nel panorama contemporaneo.
Reading letterario: Momenti di lettura scelti a cura di Gianna Talarico, per permettere al pubblico di immergersi direttamente nelle pagine del libro.
Cornice musicale: L’incontro sarà impreziosito dagli intermezzi musicali del cantante Gianfranco Urbano, che accompagnerà la riflessione con la sua voce.
Un presidio di cultura per il territorio
L’iniziativa, patrocinata dalla Città di Soverato, conferma il ruolo centrale della Libera Università “Cassiodoro” come motore di aggregazione e stimolo intellettuale per la comunità.
Come sottolineato nella locandina, l’invito è esteso a tutta la cittadinanza, segno di una cultura che vuole essere aperta, partecipata e accessibile a tutte le generazioni.
L’appuntamento è dunque per venerdì pomeriggio, in un’occasione che promette di elevare lo sguardo verso quel “cielo” citato nel titolo, sospeso tra il rigore dell’intelletto e la vastità dello spirito.