Soverato celebra gli 80 anni dell’ANDE: un docufilm per raccontare le “donne che illuminano il cambiamento”

Lunedì 14 settembre 2026, alle ore 18:00, la Sala Consiliare “Bruno Manti” del Comune di Soverato ospiterà un appuntamento di grande rilievo culturale e sociale: la proiezione del docufilm “80 anni di storia dell’ANDE”.

L’evento, promosso dalla Città di Soverato e dall’A.N.D.E. (Associazione Nazionale Donne Elettrici), nasce per ripercorrere otto decenni di impegno civile e democratico al femminile con lo slogan: “Passato, Presente, Futuro. Donne che illuminano il cambiamento”.

​La serata vedrà la partecipazione di numerosi rappresentanti istituzionali e associative. I saluti delle autorità saranno affidati a:

​Daniele Vacca, Sindaco di Soverato

​Emanuele Amoruso, Vicesindaco di Soverato

​Ernesto Alecci, Consigliere della Regione Calabria

​Maria Luisa Lagani, Presidente ANDE Soverato

​Roberta Porcelli, Presidente ANDE Catanzaro

L’introduzione dei lavori sarà a cura di Marisa Fagà, Presidente nazionale ANDE. Il programma prevenderà inoltre un intervento in collegamento video da parte di Pino Nano, affiancato dal coordinamento video di Vittore Ferrara.

L’iniziativa intende rendere omaggio a un percorso storico guidato dal principio che “Ieri come oggi l’energia ha un volto di donna”, riaffermando il ruolo centrale dell’associazione nella promozione della partecipazione cittadina e della crescita sociale.

​L’evento è aperto al pubblico con ingresso libero.