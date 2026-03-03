Soverato celebra i vent’anni di “Ali d’Aquila” con un Gran Concerto Lirico Sinfonico

Un traguardo prestigioso che si trasforma in musica, danza e condivisione. In occasione del suo XX° anniversario, l’Associazione di Volontariato “Ali d’Aquila” di Satriano Marina ha annunciato un evento speciale patrocinato dal Comune di Soverato: un viaggio emozionale tra note e solidarietà intitolato “Un viaggio in musica… su Ali d’Aquila”.

​L’appuntamento è fissato per domenica 15 marzo alle ore 18:30, nella suggestiva cornice del Teatro Comunale di Soverato.

​Un cast d’eccezione sul palco

​La serata promette di essere un evento culturale di alto profilo per l’intero territorio. Protagonista musicale della serata sarà la “Suberatum Orchestra Filarmonica”, diretta dal Maestro Luigi Tedesco. Le voci soliste che daranno vita alle arie più amate del repertorio classico saranno quelle del soprano Eleonora Pisano e del tenore Fabio Napoletani.

​Ma non sarà solo la musica a parlare:

​Danza e Coreografia: Il palco si animerà con le movenze curate dal M° Janaina De Oliveira.

​Coro: Parteciperà il “Coro Regina Pacis” della Parrocchia Santa Maria della Pace di Satriano Marina, a sottolineare il legame profondo tra l’associazione e la sua comunità d’origine.

​Conduzione: La serata sarà presentata da Franco Mauro.

​Vent’anni di impegno e futuro

​Il concerto non è solo una performance artistica, ma una celebrazione dei valori che hanno guidato “Ali d’Aquila” per due decenni. L’evento è dedicato alla storia dell’associazione, ai successi ottenuti nel campo del volontariato e, soprattutto, allo sguardo rivolto verso il futuro.

​Info e biglietti

​L’ingresso all’evento prevede un contributo volontario, il cui ricavato sosterrà probabilmente le attività sociali dell’ente. Per informazioni e prenotazioni, l’organizzazione ha messo a disposizione i seguenti contatti:

​Telefono: 334.1165758 / 339.8405252