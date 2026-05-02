​Soverato celebra il mito di Rino Gaetano: arriva la Capofortuna Band

L’appuntamento è per questa sera, 2 maggio, presso la Villa Comunale. Un viaggio in musica lungo vent’anni per omaggiare uno dei cantautori più amati d’Italia.

SOVERATO – Le note graffianti e l’ironia rivoluzionaria di Rino Gaetano tornano a risuonare sul palcoscenico. Questa sera, 2 maggio 2026, la splendida cornice della Villa Comunale di Soverato ospiterà l’attesissimo concerto della Capofortuna Band, nell’ambito del loro “Venti Anni di Musica – Tour 2026”.

Un tributo d’eccezione

​L’evento, previsto per le ore 21:00, non è solo un semplice concerto, ma un vero e proprio “Tributo Live” dedicato alla memoria del cantautore crotonese.

La Capofortuna Band, nota per la fedeltà e l’energia delle sue performance, ripercorrerà i grandi successi che hanno segnato la storia della musica italiana: da Gianna a Ma il cielo è sempre più blu, fino alle perle più intime e ricercate della discografia di Gaetano.