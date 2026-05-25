Soverato celebra l’80° anniversario del Referendum tra Monarchia e Repubblica

Nuovo appuntamento con gli “Incontri Culturali del Venerdì”: il Professor Ulderico Nisticò ripercorre i fatti del 1946 che cambiarono il volto dell’Italia e del territorio locale.

SOVERATO – A ottant’anni esatti da uno dei momenti più significativi della storia democratica italiana, la Libera Università Popolare della Terza Età e del Tempo Libero “Magno Aurelio Cassiodoro” propone un momento di riflessione e approfondimento storico di grande attualità.

Nell’ambito del XXXI Anno Accademico 2025/2026, la Sala Consiliare del Comune di Soverato si trasformerà ancora una volta in un laboratorio di memoria collettiva per analizzare le radici della nostra Repubblica.

L’evento: Storia e Territorio

L’incontro, intitolato “Nell’ottantesimo del Referendum Istituzionale Monarchia/Repubblica del 1946 in Italia e a Soverato”, si terrà venerdì 29 maggio 2026 alle ore 18.00.

Protagonista della serata sarà il Professor Ulderico Nisticò, la cui “conversazione” non si limiterà a un’analisi generale del contesto nazionale, ma scenderà nel dettaglio delle dinamiche locali. Sarà un’occasione per scoprire come la città di Soverato e il comprensorio vissero quella storica scelta elettorale, in un clima di transizione e speranza per il futuro del Paese.

La memoria del 2 giugno

Il referendum del 2 giugno 1946 segnò non solo la nascita della Repubblica, ma anche la prima volta in cui le donne italiane furono chiamate al voto in una consultazione politica nazionale. La locandina dell’evento richiama visivamente la storica scheda elettorale di allora, con i simboli dell’Italia turrita per la Repubblica e dello scudo sabaudo per la Monarchia, icone di un bivio storico fondamentale.

L’iniziativa, che gode del patrocinio della Città di Soverato, è aperta a tutta la cittadinanza. Un invito rivolto non solo a chi quel periodo lo ha vissuto, ma soprattutto alle giovani generazioni desiderose di comprendere meglio i pilastri su cui poggia l’architettura istituzionale italiana. La cittadinanza è invitata a partecipare.