Soverato celebra la festa di Maria Ausiliatrice tra fede, tradizione e comunità

La comunità di Soverato si prepara a vivere la Festa di Maria Ausiliatrice, che unirà spiritualità, aggregazione e momenti di festa dedicati a famiglie e giovani.

Il programma prenderà il via sabato 23 maggio alle ore 16:30 con un pomeriggio di giochi e musica nell’oratorio salesiano. Sono previsti stand e giochi per i bambini delle elementari, tornei di calcio e pallavolo per i ragazzi delle medie, oltre a momenti di intrattenimento e una merenda aperta a tutti.

Alle ore 20:00 si terrà invece la Veglia di Pentecoste in parrocchia.

Il momento centrale della festa sarà domenica 24 maggio con la solenne celebrazione eucaristica delle ore 18:00 nel cortile dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice. A seguire la tradizionale processione per le vie della città e il momento conclusivo nell’oratorio salesiano.

La devozione a Maria Ausiliatrice rappresenta uno dei pilastri della spiritualità salesiana, legata alla figura di San Giovanni Bosco e alla sua attenzione verso i giovani e le famiglie.

Un invito aperto a tutta la cittadinanza per vivere insieme due giornate di fede, fraternità e condivisione.