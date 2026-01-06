Soverato chiude le feste in bellezza: stasera il gran finale con l’arrivo della Befana

Si avvia alla conclusione un periodo natalizio da incorniciare per la “Perla dello Ionio”. Soverato ha vissuto settimane di straordinario fermento, registrando un successo di pubblico oltre le aspettative per tutti gli eventi in programma.

Un successo travolgente

​Dall’inizio delle festività, il cuore della città non ha mai smesso di battere: il Corso, i locali del centro e la storica Piazza Maria Ausiliatrice sono stati costantemente affollati da cittadini e turisti. Un’atmosfera magica che ha confermato la capacità attrattiva della città, capace di trasformarsi in un polo di aggregazione e divertimento per l’intero comprensorio.

L’attesa per la “Vecchietta”: stasera l’evento clou

​Ma il sipario non è ancora calato. Come recita il celebre detto, “l’Epifania tutte le feste porta via”, e a Soverato lo farà in grande stile. Il gran finale è previsto per stasera, martedì 6 gennaio, con l’arrivo della Befana.

L’evento, pensato interamente per le famiglie e i bambini, promette di regalare momenti di pura meraviglia. I più piccoli sono già in fermento, tra la speranza di trovare dolci squisiti nelle calze e il timore del fatidico carbone, simbolo di qualche piccola marachella dell’anno passato.

L’appuntamento:

​Dove: Piazza Maria Ausiliatrice, Soverato

​Quando: Martedì 6 gennaio, ore 18:30

​Cosa: Spettacolo unico e arrivo della Befan

​Uno spettacolo per tutti

​L’organizzazione ha previsto uno spettacolo unico nel suo genere, volto a celebrare la tradizione con un pizzico di originalità. La Befana, a cavallo della sua scopa magica, sarà la protagonista assoluta di una serata che segna il passaggio dalle luci del Natale alla routine del nuovo anno, ma con il sorriso sulle labbra.

L’invito è esteso a tutti per un ultimo brindisi comunitario in una piazza che, anche stasera, si preannuncia gremita e festante.