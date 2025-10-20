Soverato: Cinema calabrese protagonista, conferenza con Maurizio Paparazzo sui registi del nuovo millennio

Un appuntamento di rilievo per gli amanti del cinema e della cultura regionale è in programma a Soverato. La Libera Università Popolare della Terza Età e del Tempo Libero “Magno Aurelio Cassiodoro”, nell’ambito del suo XXXI Anno Accademico 2025/2026, ha organizzato una conferenza dedicata al panorama cinematografico locale.

​L’incontro, che rientra nella fortunata rassegna degli “Incontri Culturali del Venerdì”, si terrà Venerdì 24 ottobre 2025, con inizio alle ore 18.00, presso la Sala Consiliare “Bruno Manti” del Comune di Soverato.

​Il tema al centro della discussione sarà di grande attualità e interesse per la valorizzazione del talento territoriale: “REGISTI CALABRESI NEL NUOVO MILLENNIO”.

La conferenza si propone di esplorare l’evoluzione, le nuove voci e gli stili emersi nella settima arte in Calabria dall’inizio del Duemila ad oggi, analizzando come i cineasti della regione si siano affermati nel contesto nazionale e internazionale.

​A guidare il pubblico in questo approfondimento sarà un relatore d’eccezione: il regista Maurizio Paparazzo. Forte della sua esperienza nel settore, Paparazzo offrirà la sua visione e un’analisi critica sullo stato dell’arte e sulle prospettive future della cinematografia calabrese.

​La Libera Università Popolare, con questa iniziativa, ribadisce il proprio impegno nella promozione della cultura e del dibattito sul territorio.

La cittadinanza intera è calorosamente invitata a partecipare a questo momento di riflessione e approfondimento sull’identità artistica della Calabria. L’ingresso è libero.