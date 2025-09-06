Soverato commemora il 25° Anniversario della Tragedia del Camping “Le Giare”

La comunità di Soverato si prepara a un’intensa giornata di ricordo e commemorazione per il 25° anniversario della tragedia del Camping “Le Giare”, un evento che ha segnato profondamente la storia della città. La cerimonia si terrà il 10 settembre 2025 e vedrà la partecipazione di cittadini, istituzioni e autorità religiose.

​L’appuntamento è fissato per le ore 17:30 al Monumento a memoria delle vittime, situato in località Turrati. Qui si svolgerà il primo momento di raccoglimento con la deposizione di una corona commemorativa in onore di quanti hanno perso la vita in quella tragica circostanza.

A seguire, alle ore 18:00, la comunità si unirà in una Celebrazione Eucaristica. La messa sarà presieduta da Sua Eminenza Reverendissima Monsignor Claudio Maniago, Arcivescovo Metropolita di Catanzaro – Squillace. La sua presenza sottolinea l’importanza spirituale e il ruolo della fede nel sostenere la comunità nel ricordo e nell’elaborazione del lutto.

L’evento non è solo un momento per guardare al passato, ma anche un’occasione per riflettere sulla solidarietà e la resilienza di una comunità che, a distanza di un quarto di secolo, continua a onorare la memoria delle vittime e a stringersi attorno ai loro familiari.

​La partecipazione è aperta a tutti coloro che desiderano unirsi a questo importante tributo.