Soverato, Corapi attacca sul sottopasso: «È fatiscente e si allaga alle prime piogge, serve un intervento urgente»

Torna al centro del dibattito cittadino la condizione dei sottopassi ferroviari di Soverato. A riaccendere i riflettori sulla questione è il consigliere comunale Luigi Corapi, che attraverso un intervento diffuso sui social network ha tracciato un netto bilancio a due velocità sugli interventi finora realizzati dall’amministrazione.

​Da un lato, l’esponente consiliare ha voluto riconoscere i meriti della maggioranza per la riqualificazione del passaggio più piccolo, definito «molto carino e finalmente decoroso». Dall’altro, però, Corapi ha puntato il dito contro lo stato in cui versa l’infrastruttura principale, considerata uno snodo cruciale e un vero e proprio «biglietto da visita» per l’intera città.

​Secondo la denuncia del consigliere, il sottopasso maggiore si presenta oggi come una struttura «fatiscente e poco curata», soggetta ad allagamenti già alle prime piogge. Una criticità che non riguarda soltanto il decoro urbano, ma incide direttamente sulla sicurezza e sull’accessibilità dei cittadini: l’infrastruttura, infatti, si trasformerebbe in una «trappola» che taglia fuori le fasce più fragili, costringendo genitori con passeggini, anziani e persone con disabilità a rinunciare al passaggio e a ripiegare su percorsi alternativi e più rischiosi.

​Oltre alla denuncia, Corapi ha avanzato una proposta concreta per il rilancio dell’area. Accanto agli interventi strutturali ritenuti indifferibili – ovvero la messa in sicurezza dell’opera, il rifacimento della copertura e il definitivo abbattimento delle barriere architettoniche – il consigliere suggerisce di puntare sulla rigenerazione urbana attraverso l’arte, proponendo la realizzazione di murales lungo le pareti e le scale per restituire dignità e bellezza allo spazio pubblico.

​«Da parte mia – ha concluso Corapi – mi impegno fin da subito a visionare gli atti per sollecitare l’Amministrazione a intervenire senza più rinvii». Un’iniziativa che preannuncia battaglia in Consiglio comunale affinché la messa a norma e il restyling dell’arteria diventino una priorità immediata dell’agenda politica cittadina.