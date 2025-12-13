Soverato corre sul lungomare: domenica 14 dicembre la 3ª “10 km della Perla dello Jonio”

Soverato si prepara a vivere una giornata all’insegna dello sport, della solidarietà e della partecipazione. Domenica 14 dicembre 2025 è in programma la 3ª edizione della “10 km della Perla dello Jonio – Città di Soverato”, manifestazione podistica organizzata dall’ASD Poliporto Soverato con il patrocinio del Comune di Soverato.

L’evento prevede una gara podistica nazionale competitiva sui 10 chilometri, affiancata dalla “Diabetes Challenge Family Run”, corsa non competitiva di 3,3 chilometri, aperta a famiglie, appassionati e cittadini. Un’iniziativa che unisce agonismo e sensibilizzazione, promuovendo uno stile di vita attivo e solidale. È previsto anche un premio speciale intitolato a Salvo Criscuolo.

Il percorso di gara si svilupperà sul lungomare cittadino con tre giri da 3,333 km, coinvolgendo alcune delle principali arterie urbane. Per garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, il Comune ha disposto il divieto di sosta e transito su tutto il percorso dalle ore 7 alle 12, come da ordinanza comunale n. 179/2025/PL.

La chiusura al traffico interesserà, tra le altre zone, Viale Cristoforo Colombo, Lungomare Europa, Piazza Nettuno, Viale Kennedy e le aree limitrofe, con specifiche limitazioni anche agli accessi secondari.

Il programma della giornata prevede:

ore 8.00: ritrovo giuria e atleti

ore 8.00 – 9.30: ritiro pettorali

ore 10.00: partenza gara competitiva 10 km

ore 10.05: partenza gara non competitiva 3,3 km

ore 11.30: gare non competitive per ragazzi e bambini

ore 12.00: premiazioni

ore 12.10: pasta party

ore 13.30: chiusura Expo

La manifestazione è inserita nel calendario ufficiale della Federazione Italiana di Atletica Leggera, con il supporto del Comitato Regionale Calabria.

Per iscrizioni e informazioni è possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo asdpoliposoverato@virgilio.it o rivolgersi ai responsabili Ettore Soluri e Rocco Migliorino.

Una domenica che trasformerà Soverato in una grande pista a cielo aperto, confermando ancora una volta il legame tra sport, territorio e comunità.