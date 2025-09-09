Soverato dedica il lungomare ad Antonino Calabretta, ex sindaco della città


La città di Soverato si prepara a un evento significativo che renderà omaggio a un suo illustre cittadino. Il 12 settembre 2025 alle ore 18:00, si terrà una cerimonia pubblica per l’intitolazione del lungomare cittadino ad Antonino Calabretta, che in passato ha ricoperto la carica di sindaco della città.

​L’evento, promosso dall’amministrazione comunale, si svolgerà di fronte al lido Marinella”. L’iniziativa mira a onorare la memoria e il contributo di Calabretta alla comunità di Soverato.

​L’appuntamento è quindi per il prossimo 12 settembre, una data che segnerà un nuovo capitolo nella storia urbana di Soverato, unendo il suo presente al ricordo di chi ha contribuito a costruirlo.