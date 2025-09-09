Soverato dedica il lungomare ad Antonino Calabretta, ex sindaco della città

La città di Soverato si prepara a un evento significativo che renderà omaggio a un suo illustre cittadino. Il 12 settembre 2025 alle ore 18:00, si terrà una cerimonia pubblica per l’intitolazione del lungomare cittadino ad Antonino Calabretta, che in passato ha ricoperto la carica di sindaco della città.
L’evento, promosso dall’amministrazione comunale, si svolgerà di fronte al lido Marinella”. L’iniziativa mira a onorare la memoria e il contributo di Calabretta alla comunità di Soverato.
L’appuntamento è quindi per il prossimo 12 settembre, una data che segnerà un nuovo capitolo nella storia urbana di Soverato, unendo il suo presente al ricordo di chi ha contribuito a costruirlo.