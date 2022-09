[VIDEO] Soverato, delegazione di docenti e studenti del progetto Erasmus “Articap” a Palazzo di Città

“Oggi ho avuto il piacere di ricevere nel Palazzo di Città una delegazione di studenti e docenti di nazionalità italiana, francese e belga impegnati sul progetto Erasmus “Articap” che ha l’obiettivo di sensibilizzare i giovani su temi come l’inclusione e le disabilità attraverso le discipline artistiche”.

“Giornate come queste sono ricche di emozioni e rafforzano sempre di più il senso di comunità. A margine della manifestazione abbiamo inaugurato un parcheggio per disabili in piazza Maria Ausiliatrice reso unico da una creazione “zellipark” dell’artista Fouzia”. Lo dichiara in una nota il sindaco di Soverato, Daniele Vacca.