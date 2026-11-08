Soverato, diritti e sicurezza al centro del dibattito: incontro pubblico su “Migranti e Repressione”

Il Patto Territoriale continua il suo percorso in Calabria e non solo. Dopo aver preso parte alla sentita giornata di lotta a Castel Volturno contro la costruzione di un CPR, non solo nell’area campana, ma in qualsiasi altro luogo, arriva a Soverato.

La serata sarà animata da un dibattito sulla questione migratoria: dalle leggi criminalizzanti che colpiscono le persone migranti allo sfruttamento lavorativo, fino alla questione abitativa, nodo fondamentale nel contrasto allo sfruttamento stesso.

Nel corso dell’incontro ci sarà la presentazione del libro di Maurizio Alfano, “Migranti e repressione”, che farà da guida all’interno della cornice giuridico-amministrativa nella quale troppo spesso le persone migranti vengono invisibilizzate e marginalizzate.

L’intera iniziativa è organizzata anche per raccogliere fondi destinati alla costituzione di una cassa di resistenza, finalizzata al sostegno delle mobilitazioni delle persone migranti contro ogni forma di sfruttamento!

La serata sarà inoltre un’occasione per lanciare lo sciopero del 12 dicembre, che vedrà la partecipazione attiva dei braccianti della Piana di Gioia Tauro e delle altre realtà migranti, impegnati nella lotta per il riconoscimento e la conquista dei diritti fondamentali di lavoratrici e lavoratori, senza i quali il cibo che mangiamo non arriverebbe sulle nostre tavole, e, più in generale, per la difesa dei diritti e della dignità di tutte le persone.