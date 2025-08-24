Soverato, disinfestazione straordinaria contro le zanzare

Seguendo le linee guida dell’ASP, abbiamo deciso di predisporre un’ulteriore disinfestazione straordinaria su tutto il territorio comunale.
Data intervento: martedì 25.08.2025
Orario: dalle 23.00
Raccomandazioni per i cittadini:
– Tenere finestre e balconi chiusi durante il trattamento
– Non lasciare all’esterno indumenti, giochi e alimenti
– Mettere a riparo animali domestici e di compagnia
La salute pubblica è la nostra priorità: questo intervento rientra nella strategia di prevenzione e tutela dell’ambiente che il Comune porta avanti tutto l’anno.
Francesco Matozzo
Assessore alla Transizione Ecologica – Comune di Soverato