Soverato, disinfestazione straordinaria contro le zanzare

Seguendo le linee guida dell’ASP, abbiamo deciso di predisporre un’ulteriore disinfestazione straordinaria su tutto il territorio comunale.

Data intervento: martedì 25.08.2025

Orario: dalle 23.00

Raccomandazioni per i cittadini:

– Tenere finestre e balconi chiusi durante il trattamento

– Non lasciare all’esterno indumenti, giochi e alimenti

– Mettere a riparo animali domestici e di compagnia

La salute pubblica è la nostra priorità: questo intervento rientra nella strategia di prevenzione e tutela dell’ambiente che il Comune porta avanti tutto l’anno.

Francesco Matozzo

Assessore alla Transizione Ecologica – Comune di Soverato