Soverato, domani il campione Gabriele Galli alla Flex Gym

Un seminario sul bodybuilding inaugura la nuova sinergia tra Pugilato Soverato e Flex Gym

Domenica 17 agosto alle ore 16.30 la palestra Flex Gym di Gianni Sgrò ospiterà un appuntamento speciale con Gabriele Galli, giovane campione internazionale di bodybuilding natural.

Sarà l’occasione per atleti e appassionati di confrontarsi con un protagonista di primo piano della scena europea, che condividerà tecniche di allenamento, consigli sull’alimentazione e riflessioni sul valore educativo dello sport.

L’evento, promosso in collaborazione con Naturium, segna anche il primo passo concreto della nuova sinergia tra la Flex Gym e la Pugilato Soverato di Valerio Geracitano, realtà che da oltre un decennio rappresenta un punto di riferimento per il pugilato in città. Una collaborazione che si propone di diffondere cultura sportiva e benessere, valorizzando disciplina, costanza, corretta alimentazione ed educazione al rispetto.

Il progetto nasce con un obiettivo ambizioso: offrire a Soverato nuove opportunità di crescita sportiva, con programmi che vanno dal pugilato agonistico e amatoriale al fitness, dagli allenamenti personalizzati fino alle consulenze nutrizionali. Un percorso pensato non solo per atleti già formati, ma anche per chi vuole avvicinarsi allo sport per la prima volta, dai bambini agli adulti.

La presenza di Gabriele Galli – campione italiano, europeo e mondiale di Classic Physique, oggi in preparazione per le prossime sfide internazionali – rappresenta il simbolo di questa missione: promuovere uno sport sano, naturale e portatore di valori, capace di motivare le nuove generazioni.

Domani a Soverato, dunque, non sarà solo un seminario di bodybuilding, ma l’avvio ufficiale di una collaborazione che unisce due storiche realtà cittadine per costruire insieme una comunità più attiva, consapevole e vicina allo sport.

Gabriele Galli sarà inoltre ospite del Naturium, partner dell’iniziativa, a conferma della volontà comune di promuovere valori di benessere e corretta alimentazione accanto alla cultura sportiva.