Soverato – Domani il comizio che chiuderà la campagna elettorale della lista “Patto per lo Jonio – con Vittorio Sica”

Riceviamo e pubblichiamo:

Con la presente nota siamo ad invitare la cittadinanza e non solo al comizio che chiuderà la campagna elettorale della lista “Patto per lo Jonio -con Vittorio Sica” che si terrà domani, tardo pomeriggio-sera, Venerdì 18 Settembre in Piazza Maria Ausiliatrice.

L’ora esatta sarà comunicata a breve tramite manifesti, comunicazione social e comunicazione sonora ambulante.

Qualora il meteo non consentisse lo svolgersi all aperto delle manifestazioni,il comizio si terrà in Sala Consiliare.

In ossequio alla normativa relativa alla pandemia da covid-19, si precisa che verranno posizionate delle sedie all esterno alla distanza di sicurezza prevista, verranno distribuite mascherine e gli intervenuti verranno invitati ad indossarle.